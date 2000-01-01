24.12 19:44 MIGnews.com

Последнее "жало" президента Обамы

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Неспособность Соединенных Штатов наложить вето на резолюцию Совета Безопасности, осуждающую израильские поселения, стала "последним жалом президента Обамы", который показал свое "истинное лицо", как заявил один из израильских чиновников в субботу вечером, 24 декабря. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, тем временем, поблагодарил новоизбранного президента США Дональда Трампа за его обещание поддержки в международном органе после того, как он вступит в должность.Воздержание Соединенных Штатов в пятницу, 23 декабря, в ходе голосования "является последним жалом президента Обамы. Это показывает истинное лицо его администрации", - сказали в субботу вечером официальные лица."Теперь легче понять, с кем мы имели дело последние восемь лет", - отметили чиновники."Соединенные Штаты действовали за нашей спиной в составлении и продвижении резолюции против Израиля. Мы узнали об этом через арабских и международных источников ", - продолжили израильские официальные лица.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу после принятия резолюции Советом Безопасности в пятницу вечером, выразил благодарность "всем нашим друзьям в Соединенных Штатах, республиканцам и демократам" за их поддержку, разделяющую обещание Трампа изменить ООН после того, как он вступит в должность в следующем месяце.Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели заявила, что администрация Трампа "не сможет искупить вину за свои неудачи в Алеппо резолюцией против поселений".Оппозиционные депутаты, тем временем, возложил дипломатическое поражение в ООН на Нетаниягу. Лидер оппозиции Исаак Херцог в пятницу призвал Нетаниягу уйти в отставку, если у него есть "капля ответственности".Нетаньяху в пятницу раскритиковал Обаму, обвиняя его в активной работе против Израиля в ООН."Израиль категорически отвергает презренную антиизраильскую резолюцию в ООН, и не будет придерживаться ее", - сообщила канцелярия премьер-министра после того, как Совет проголосовал в пользу продвижения резолюции 14-0."Несмотря на то, что Совет Безопасности не делает ничего, чтобы предотвратить массовые убийства в Сирии полмиллиона человек, он стыдливо выделяет Израиль - единственную демократию на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении."Администрация Обамы не только не защитила Израиль от этого преследования в ООН, он сотрудничала с ней за кулисами".