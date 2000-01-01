Последнее "жало" президента Обамы

Неспособность Соединенных Штатов наложить вето на резолюцию Совета Безопасности, осуждающую израильские поселения, стала "последним жалом президента Обамы", который показал свое "истинное лицо", как заявил один из израильских чиновников в субботу вечером, 24 декабря. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, тем временем, поблагодарил новоизбранного президента США Дональда Трампа за его обещание поддержки в международном органе после того, как он вступит в должность.
Воздержание Соединенных Штатов в пятницу, 23 декабря, в ходе голосования "является последним жалом президента Обамы. Это показывает истинное лицо его администрации", - сказали в субботу вечером официальные лица.
"Теперь легче понять, с кем мы имели дело последние восемь лет", - отметили чиновники.
"Соединенные Штаты действовали за нашей спиной в составлении и продвижении резолюции против Израиля. Мы узнали об этом через арабских и международных источников ", - продолжили израильские официальные лица.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу после принятия резолюции Советом Безопасности в пятницу вечером, выразил благодарность "всем нашим друзьям в Соединенных Штатах, республиканцам и демократам" за их поддержку, разделяющую обещание Трампа изменить ООН после того, как он вступит в должность в следующем месяце.
Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели заявила, что администрация Трампа "не сможет искупить вину за свои неудачи в Алеппо резолюцией против поселений".
Оппозиционные депутаты, тем временем, возложил дипломатическое поражение в ООН на Нетаниягу. Лидер оппозиции Исаак Херцог в пятницу призвал Нетаниягу уйти в отставку, если у него есть "капля ответственности".
Нетаньяху в пятницу раскритиковал Обаму, обвиняя его в активной работе против Израиля в ООН.
"Израиль категорически отвергает презренную антиизраильскую резолюцию в ООН, и не будет придерживаться ее", - сообщила канцелярия премьер-министра после того, как Совет проголосовал в пользу продвижения резолюции 14-0.
"Несмотря на то, что Совет Безопасности не делает ничего, чтобы предотвратить массовые убийства в Сирии полмиллиона человек, он стыдливо выделяет Израиль - единственную демократию на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.
"Администрация Обамы не только не защитила Израиль от этого преследования в ООН, он сотрудничала с ней за кулисами".