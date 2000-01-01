24.12 18:56 MIGnews.com

Исраэль Кац: "СБ ООН сбился с пути"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министра транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац высказался касательно антиизраильской резолюции в субботу, 24 декабря.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Антиизраильская резолюция, принятая сейчас, учитываясобытия в Сирии, проявления исламского террора в Европе, обнаружение хамасовских террористических инфраструктур в Иудее и Самарии, означает что СБ сбился с пути. Огорчает тот факт, что нынешний президент США Обама оставляет после себя наследие в виде поддержки тяжелого одностороннего решения, носящего антиизраильский характер, которое оказывает содействие террору и палестинскому насилию.Это решение еще более ослабляет имидж США в регионе и в мире, который характеризует ее как страну, которая не оказывает поддержу своим друзьям. Вчера вечером это достигло нового рекорда, когда США повернулись спиной к своему союзнику – государству Израиль.Я надеюсь, что после 20 января все будет выглядеть иначе, как сказал вчера избранный президент США Дональд Трамп".