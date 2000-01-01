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24.12 18:24   MIGnews.com

В Турции открыли расследование в отношении 10 000 человек

Турецкие власти проводят расследование в отношении около 10 000 человек по подозрению в использовании социальных сетей для поддержки терроризма, как говорится в сообщении министерства внутренних дел в субботу, 24 декабря.

Расследование проходит в рамках широкого подавления сопротивления, которое встревожило группу по защите прав и некоторых западных союзников.

Турция, которая сталкивается с угрозами в области безопасности от курдских и левых боевиков, а также боевиков террористической группировки Исламское Государство, также известной как ISIS, уволила или отстранила от службы более чем 100000 человек после попытки военного переворота в июле. Правительство Турции сообщает , что эти меры необходимы, чтобы искоренить сторонников путча и других террористов.

Правозащитные организации и некоторые европейские страны заявили, что президент Тайип Эрдоган использует текущее состояние чрезвычайного положения, чтобы искоренить инакомыслие. После переворота, более 150 средств массовой информации были закрыты и 140 журналистов арестованы.

Министерство внутренних дел заявило в субботу, 24 декабря, что борьба с терроризмом ведется "с решимостью" в социальных сетях.
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