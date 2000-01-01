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Израиль отзывает послов из Новой Зеландии и Сенегала 24.12 17:57   MIGnews.com

Нетаниягу отзывает послов из Новой Зеландии и Сенегала

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил послам Израиля в Новой Зеландии и Сенегале вернуться в Израиль для проведения консультаций, как сообщил пресс-секретарь премьер-министра, в ответ на резолюцию ООН в отношении поселений.

Резолюция Совета Безопасности с требованием положить конец поселенческой деятельности была выдвинута Новой Зеландией, Малайзией, Венесуэлой и Сенегалом.

Пресс-секретарь премьер-министра Нетаниягу, Дэвид Кейс, сообщил, что премьер-министр также распорядился об отмене запланированного визита в Израиль сенегальского министра иностранных дел, который должен был состояться через 3 недели, и поручил Министерству иностранных дел отменить все программы помощи в Сенегал.
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