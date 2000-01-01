Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






24.12 16:53   MIGnews.com

Подругу Пак Кын Хе вызвали на допрос

Южнокорейский специальный обвинитель, ведущий расследование коррупционного скандала, приведшего к импичменту президента Пак Кын Хе, вызвал ее подругу для проведения допроса в субботу, 24 декабря, по обвинению во взяточничестве и хищении государственных средств, как сообщил южнокорейский чиновник.

Допрос Чой Сун Силь, которую Парк назвала подругой всей жизни, прошел в преддверии 9 митинга в центре Сеула с требованием немедленного отстранения Парк.

Чой Сун Силь и другие бывшие помощники президента были обвинены в ноябре в злоупотреблении властью и мошенничестве, но Парк имеет иммунитет от судебного преследования до тех пор, пока она находится в офисе, даже если ее полномочия приостановлены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
США развернут больше военных в Ираке
15:51
В Восточном Иерусалиме сорван теракт
15:13
В Гвинее создали вакцину от Эболы
14:34
Пакистан угрожает Израилю ядерным оружием
14:00
ISIS готовит американцам "кровавое Рождество"
13:37
Скончалась стюардесса, пережившая падение с высоты 10 км
13:06
Израиль выдал семьям тела 9 арабских террористов
12:40
Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена
12:14
Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой
11:59
Электронная любовь. Француженка собралась замуж за робота
11:25
"Соединенные Штаты оставили Израиль наедине с его врагами"
11:12
США торопятся усложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа
10:49
Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены
10:23
В Египте арестован продюсер "Аль-Джазиры"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus