24.12 16:53 MIGnews.com

Подругу Пак Кын Хе вызвали на допрос

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Южнокорейский специальный обвинитель, ведущий расследование коррупционного скандала, приведшего к импичменту президента Пак Кын Хе, вызвал ее подругу для проведения допроса в субботу, 24 декабря, по обвинению во взяточничестве и хищении государственных средств, как сообщил южнокорейский чиновник.Допрос Чой Сун Силь, которую Парк назвала подругой всей жизни, прошел в преддверии 9 митинга в центре Сеула с требованием немедленного отстранения Парк.Чой Сун Силь и другие бывшие помощники президента были обвинены в ноябре в злоупотреблении властью и мошенничестве, но Парк имеет иммунитет от судебного преследования до тех пор, пока она находится в офисе, даже если ее полномочия приостановлены.