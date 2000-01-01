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flickr 24.12 16:22   MIGnews.com

США развернут больше военных в Ираке

Вооруженные силы США, оказывающие помощь иракским военнослужащим, чтобы вернуть Мосул из под контроля боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, внедряются более широко. Об этом заявил старший командир вооруженных сил США в пятницу, 23 декабря.

По его мнению, этот шаг может ускорить кампанию, начатую 2 месяцы назад, которая ослабла после быстрых первоначальных достижений.

Более 5000 американских военнослужащих в настоящее время развернуты в Ираке в составе международной коалиции, которая консультирует местные силы в попытке вернуть себе треть страны, удерживаемой джихадистами.

Боевики ISIS установили свой контроль в 2014 году, когда армия и полиция Ирака побросали оружие и бежали.
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