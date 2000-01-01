24.12 06:57 MIGnews.com

Ответ на резолюцию: Израиль прекращает любую помощь Сенегалу

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После инициативы Сенегала (наравне с Новой Зеландией, Малайзией и Венесуэлой) выдвинуть на голосование в Совете Безопасности ООН антипоселенческую резолюцию (которая ранее уже была отозвана Египтом) Израиль отзывает своего посла, а также прекращает все свои программы помощи этой стране.Отзывается посол также и из Новой Зеландии, сказано в официальном сообщении канцелярии премьер-министраЕврейского государства Биньямина Нетаниягу."Премьер-министр в срочном порядке возвращает послов из Сенегала и Новой Зеландии в Израиль для совещаний. Премьер-министр дал указания отменить встречу с руководством министерства иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели, а также проинструктировал МИД отменить все программы помощи Сенегалу", - говорится в документе.Напомним, что за принятие документа из 15 постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН проголосовали 14 - кроме вышеупомянутых Новой Зеландии и Сенегала, это - Россия, Китай, Великобритания, Франция, Малайзия, Венесуэла, Египет, Япония, Уругвай, Украина, Испания, Ангола. США воздержались, но право вето не использовали, таким образом, допустив принятие первой в СБ за восемь лет правления Барака Обамы антиизраильской резолюции.