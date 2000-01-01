24.12 14:34 MIGnews.com

Пакистан угрожает Израилю ядерным оружием

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 декабря 2016 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф опубликовал в своем Twitter завуалированную угрозу в адрес Израиля, отреагировав на "фейковые" заявления о том, что его бывший израильский коллега Моше Яалон якобы предупредил Исламабад от вмешательства в Сирию."Министр обороны Израиля угрожает Пакистану ядерным возмездием, допуская участие пакистанцев в Сирии против Даеш. Израиль забывает, что Пакистан также является ядерным государством", - гласит его "твит".Как сообщает радио Галей ЦАХАЛ, таким образом Асиф отреагировал на "фейковую" новость на сайте AWDnews, который опубликовал статью о том, что, если Пакистан введет войска в Сирию, то Израиль атакует их ядерными боеголовками.Данное заявление, помимо того, что ложно, еще и ошибочно приписывалось экс-министру обороны Моше Яалону, тогда как действующим главой оборонного ведомства Израиля является глава НДИ Авигдор Либерман.