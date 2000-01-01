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Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена | Фото: Blandine Le Cain/Flickr24.12 12:40   MIGnews.com

Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена

В том случае, если победа на президентских выборах во Франции достанется лидеру ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, Париж обязательно возьмет курс на выход из Евросоюза, НАТО и Шенгенской зоны. В то же время на скором выходе из Еврозоны политик настаивать не станет.

"Частью моей политики будет Frexit", - заявила Ле Пен в интервью греческой прессе.

Однако на счет выхода из зоны оборота евро она считает, что Франция должна сделать это одновременно с другими странами – Португалией, Италией, Испанией, Ирландией, Грецией и Кипром. В идеале было бы сделать это в один день, считает председательница "Национального фронта".

"Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их. Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро", - подчеркнула кандидат в президенты, назвав евро инструментом шантажа со стороны МВФ.

На счет НАТО Ле Пен заявила, что организация исчерпала себя, так как изначально создавалась как ось противостояния Советскому Союзу и экспансии коммунизма, а теперь "используется Америкой лишь для обслуживания своих целей в Европе".

Кроме того, она выразила уважение президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу, обвинила правящую греческую партию СИРИЗА в предательстве своего народа и выразила намерение побороть неконтролируемую миграцию, выведя Францию из Шенгенской зоны.
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