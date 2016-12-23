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`Сговор Обамы`. Резкая реакция Израиля на резолюцию | Фото: Амос Бен Гершом, GPO24.12 07:11   MIGnews.com

"Сговор Обамы". Резкая реакция Израиля на резолюцию

Правительство Израиля отказалось принимать и прислушиваться к призыву прекратить поселенческую деятельность, как того потребовал Совет Безопасности ООН в своей последней резолюции. Об этом заявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.


"Реакция Израиля на резолюцию СБ ООН: Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее положения", - гласит заявление Гендельмана, опубликованное на его странице в Twitter.

Он упрекнул Совбез в том, что, никак не воспрепятствовав убийству миллиона жителей Сирии, организация решила атаковать "единственную настоящую демократию Ближнего Востока" и называет еврейскую святыню - Стену Плача - "оккупированной территорией".

Досталось и президенту Обаме, который, по словам Гендельмана, не только допустил принятие подобного документа "бандой из ООН", но и "сотрудничал за кулисами с зачинщиками этого нападения".

"Израиль ожидает сотрудничества с избранным президентом Трампом и со всеми своими друзьями в Конгрессе - как республиканцами, так и демократами - для сведения на нет ущерба от этой абсурдной резолюции", - резюмировал официальный представитель премьера.
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