"Сговор Обамы". Резкая реакция Израиля на резолюцию
Правительство Израиля отказалось принимать и прислушиваться к призыву прекратить поселенческую деятельность, как того потребовал Совет Безопасности ООН в своей последней резолюции. Об этом заявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.
Israel's response to the UNSC resolution: Israel rejects this shameful anti-Israel resolution at the UN and will not abide by its terms. pic.twitter.com/FFgs5LYgzE
"Реакция Израиля на резолюцию СБ ООН: Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее положения", - гласит заявление Гендельмана, опубликованное на его странице в Twitter.
Он упрекнул Совбез в том, что, никак не воспрепятствовав убийству миллиона жителей Сирии, организация решила атаковать "единственную настоящую демократию Ближнего Востока" и называет еврейскую святыню - Стену Плача - "оккупированной территорией".
Досталось и президенту Обаме, который, по словам Гендельмана, не только допустил принятие подобного документа "бандой из ООН", но и "сотрудничал за кулисами с зачинщиками этого нападения".
"Израиль ожидает сотрудничества с избранным президентом Трампом и со всеми своими друзьями в Конгрессе - как республиканцами, так и демократами - для сведения на нет ущерба от этой абсурдной резолюции", - резюмировал официальный представитель премьера.