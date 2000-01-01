24.12 11:25 MIGnews.com

"Соединенные Штаты оставили Израиль наедине с его врагами"

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Отказавшись ветировать антипоселенческую резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря, Соединенные Штаты Америки отвернулись от своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке – Израиля, оставив его один на один со своими врагами.Такое заявление на следующий день после голосования сделал министр жилищного строительства Йоав Галант."Неделю назад Соединенные Штаты вооружили Израили самыми современными самолетами в мире, потому что они понимают угрозы, которые таит для Израиля регион. Но сегодня они отвернулись от Израиля, оставив его наедине со своими политическими врагами", - сказал он.