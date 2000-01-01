Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены | Фото: Gage Skidmore/Flickr24.12 10:49   MIGnews.com

Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены

После 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, ситуация в Организации Объединенных Наций переменится. Об этом будущий американский лидер написал в своем Twitter вскоре после единогласного принятия Советом Безопасности ООН резолюции, осуждающую израильские поселения в "оккупированной Палестине".


"Что касается ООН, то изменения наступят после 20 января", – заявил он.

Напомним, что в тексте документа, кроме запрета на строительство поселений, значится призыв ко всем государствам мира разделять свои отношения между Израилем и "территориями, оккупированными с 1967 года". Израильские власти опасаются, что это может привести к усилению международного давления, бойкотам и санкциям, что, в свою очередь, обеспечит попутный ветер террору против Израиля.

После голосования, при котором США отказались накладывать вето на антиизраильский документ, из канцелярии израильского премьер-министра последовал гневный ответ.

"Израиль ожидает сотрудничества с избранным президентом Трампом и со всеми своими друзьями в Конгрессе - как республиканцами, так и демократами - для сведения на нет ущерба от этой абсурдной резолюции", - представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
США развернут больше военных в Ираке
15:51
В Восточном Иерусалиме сорван теракт
15:13
В Гвинее создали вакцину от Эболы
14:34
Пакистан угрожает Израилю ядерным оружием
14:00
ISIS готовит американцам "кровавое Рождество"
13:37
Скончалась стюардесса, пережившая падение с высоты 10 км
13:06
Израиль выдал семьям тела 9 арабских террористов
12:40
Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена
12:14
Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой
11:59
Электронная любовь. Француженка собралась замуж за робота
11:25
"Соединенные Штаты оставили Израиль наедине с его врагами"
11:12
США торопятся усложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа
10:23
В Египте арестован продюсер "Аль-Джазиры"
10:05
Обама подписал закон об ограничении сотрудничества с Россией
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus