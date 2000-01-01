Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены
После 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, ситуация в Организации Объединенных Наций переменится. Об этом будущий американский лидер написал в своем Twitter вскоре после единогласного принятия Советом Безопасности ООН резолюции, осуждающую израильские поселения в "оккупированной Палестине".
As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.
"Что касается ООН, то изменения наступят после 20 января", – заявил он.
Напомним, что в тексте документа, кроме запрета на строительство поселений, значится призыв ко всем государствам мира разделять свои отношения между Израилем и "территориями, оккупированными с 1967 года". Израильские власти опасаются, что это может привести к усилению международного давления, бойкотам и санкциям, что, в свою очередь, обеспечит попутный ветер террору против Израиля.
После голосования, при котором США отказались накладывать вето на антиизраильский документ, из канцелярии израильского премьер-министра последовал гневный ответ.
"Израиль ожидает сотрудничества с избранным президентом Трампом и со всеми своими друзьями в Конгрессе - как республиканцами, так и демократами - для сведения на нет ущерба от этой абсурдной резолюции", - представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.