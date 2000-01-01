Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой | Фото: Thinkstock24.12 12:14   MIGnews.com

Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой

Министерство обороны США в 2017 году создаст центр по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Соответствующий законопроект, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривающий выделение финансовых средств для ведомства, опубликован на сайте конгресса США.

Уточняется, что центр будет входить в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.

Центр будет отслеживать и оценивать иностранные информационные материалы, потенциально угрожающие национальной безопасности США, а также их союзникам и партнерам. В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения “основанных на фактах” материалов.

Также, согласно законопроекту, в обязанности специалистов центра войдет “определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур”, с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
США развернут больше военных в Ираке
15:51
В Восточном Иерусалиме сорван теракт
15:13
В Гвинее создали вакцину от Эболы
14:34
Пакистан угрожает Израилю ядерным оружием
14:00
ISIS готовит американцам "кровавое Рождество"
13:37
Скончалась стюардесса, пережившая падение с высоты 10 км
13:06
Израиль выдал семьям тела 9 арабских террористов
12:40
Франция Марин Ле Пен - вне ЕС, вне НАТО, вне Шенгена
11:59
Электронная любовь. Француженка собралась замуж за робота
11:25
"Соединенные Штаты оставили Израиль наедине с его врагами"
11:12
США торопятся усложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа
10:49
Из-за резолюции: После инаугурации Трампа ООН ждут перемены
10:23
В Египте арестован продюсер "Аль-Джазиры"
10:05
Обама подписал закон об ограничении сотрудничества с Россией
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus