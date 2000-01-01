24.12 12:14 MIGnews.com

Минобороны США создаст центр по борьбе с пропагандой

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Министерство обороны США в 2017 году создаст центр по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Соответствующий законопроект, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривающий выделение финансовых средств для ведомства, опубликован на сайте конгресса США.Уточняется, что центр будет входить в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.Центр будет отслеживать и оценивать иностранные информационные материалы, потенциально угрожающие национальной безопасности США, а также их союзникам и партнерам. В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения “основанных на фактах” материалов.Также, согласно законопроекту, в обязанности специалистов центра войдет “определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур”, с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты.Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир.