24.12 11:12 MIGnews.com

США торопятся усложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа

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Расширение антироссийских санкций со стороны администрации президента США Барака Обамы призвано усложнить российско-американские отношения до инаугурации Дональда Трампа. об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов, пишут РИА Новости."Я думаю, это не последние их санкционные конвульсии до инаугурации", — заявил он.По словам политика, введение в санкционный список новых российских компаний усложнит их деятельность. При этом он не исключил, ответных действий со стороны РФ в ответ на действия Соединенных Штатов."Очевидно, что американские бизнес-интересы в нашей стране более обширны, чем российские в Америке. Они могут быть более болезненными для них в случае нашего ответа", — сказал Никонов.23 декабря США добавили 23 российские компании в список санкций в связи с ситуаций на Украине.Кроме того, Барак Обама подписал законопроект об оборонных расходах на 2017 год. Один из его пунктов ограничивает сотрудничество Вашингтона с Москвой в военной сфере.Закон о расходах на военные нужды распространяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению США, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.