24.11 09:22 MIGnews.com

Патриарх Иерусалима - Путину: помилуйте Нааму Иссахар

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Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III встретился в прошлый вторник с президентом России Владимиром Путиным.Во время их встречи Феофил попросил Путина помиловать Нааму Иссахара, израильскую женщину, приговоренную к 7,5 годам тюремного заключения. Её поймали в аэропорту Москвы с 9,5 граммами каннабиса. Об этом сообщает газета "Едиот ааронот".Согласно сообщению, Патриарх направил прямое послание матери Наамы президенту России.Греческий Патриарх был приглашен Русской Церковью в качестве лауреата Премии Алексия II для Православного Народного Союза.Перед отъездом в Россию он встретился с матерью Наамы, Яффе Иссахар, узнал подробности об условиях ее содержания под стражей и обстоятельствах ее заключения и пообещал приложить максимум усилий для ее освобождения.