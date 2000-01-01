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Патриарх Иерусалима - Путину: помилуйте Нааму Иссахар | Фото:24.11 09:22   MIGnews.com

Патриарх Иерусалима - Путину: помилуйте Нааму Иссахар

Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III встретился в прошлый вторник с президентом России Владимиром Путиным.

Во время их встречи Феофил попросил Путина помиловать Нааму Иссахара, израильскую женщину, приговоренную к 7,5 годам тюремного заключения. Её поймали в аэропорту Москвы с 9,5 граммами каннабиса. Об этом сообщает газета "Едиот ааронот".

Согласно сообщению, Патриарх направил прямое послание матери Наамы президенту России.

Греческий Патриарх был приглашен Русской Церковью в качестве лауреата Премии Алексия II для Православного Народного Союза.

Перед отъездом в Россию он встретился с матерью Наамы, Яффе Иссахар, узнал подробности об условиях ее содержания под стражей и обстоятельствах ее заключения и пообещал приложить максимум усилий для ее освобождения.


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