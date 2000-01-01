24.11 09:12 MIGnews.com

Впервые в Тель-Авиве запустили автобусы в Шаббат

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В Тель-Авиве впервые с момента основания запустили общественный автобус в Шаббат, сообщает Haaretz.Нововведение также охватывает близлежащие города Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон. На данный момент автобусы бесплатны.Первоначальный бюджет для эксплуатации системы, который был утвержден финансовым комитетом муниципалитета Тель-Авив-Яффо около двух недель назад, составляет 1,5 миллиона шекелей (433 000 долл. США) до конца 2019 года. Предполагается, что ежегодная стоимость проекта (52 выходных) около 12,5 миллионов шекелей.Автобусное сообщение включает шесть маршрутов длиной около 300 километров с более чем 500 автобусными остановками. Он будет работать с 6 вечера до 2 часов утра по пятницам и с 9 часов утра до 5 часов вечера по субботам. Микроавтобусы будут отправляться с интервалом в полчаса, в час и полчаса, за исключением автобуса 710 из Кирьят-Оно, который будет отправляться каждый час в час.Другой пригород Тель-Авива, Рамат-Ган, решил не присоединяться к проекту по неясным причинам. Но муниципалитет Рамат-Гана заявил, что он может запустить свой собственный автобус в Шаббат за ту же цену и с большей гибкостью.