Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Впервые в Тель-Авиве запустили автобусы в Шаббат | Фото:24.11 09:12   MIGnews.com

Впервые в Тель-Авиве запустили автобусы в Шаббат

В Тель-Авиве впервые с момента основания запустили общественный автобус в Шаббат, сообщает Haaretz.
Нововведение также охватывает близлежащие города Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон. На данный момент автобусы бесплатны.

Первоначальный бюджет для эксплуатации системы, который был утвержден финансовым комитетом муниципалитета Тель-Авив-Яффо около двух недель назад, составляет 1,5 миллиона шекелей (433 000 долл. США) до конца 2019 года. Предполагается, что ежегодная стоимость проекта (52 выходных) около 12,5 миллионов шекелей.

Автобусное сообщение включает шесть маршрутов длиной около 300 километров с более чем 500 автобусными остановками. Он будет работать с 6 вечера до 2 часов утра по пятницам и с 9 часов утра до 5 часов вечера по субботам. Микроавтобусы будут отправляться с интервалом в полчаса, в час и полчаса, за исключением автобуса 710 из Кирьят-Оно, который будет отправляться каждый час в час.

Другой пригород Тель-Авива, Рамат-Ган, решил не присоединяться к проекту по неясным причинам. Но муниципалитет Рамат-Гана заявил, что он может запустить свой собственный автобус в Шаббат за ту же цену и с большей гибкостью.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:37
Видео: Нетаниягу встретился со сторонниками у резиденции
09:22
Патриарх Иерусалима - Путину: помилуйте Нааму Иссахар
09:22
Ликуд : Гидеон Саар - минимум лояльности, максимум диверсии
09:07
Из кабинета Шая Ницана убрали портрет главы правительства
08:32
В Иерусалиме рухнул лифт: погибла женщина
08:22
Следующая мина: кто заменит Шая Ницана
08:12
Задержаны подозреваемые в обстреле полицейской машины
08:02
Саар: Нет попытки государственного переворота
07:44
"Нетаниягу делает все, чтобы навредить расследованию"
07:12
Названы продукты, которые могут заменить лекарства
07:01
Юваль Штайниц о Нетаниягу: больно до слез
06:44
Посадка искрящегося самолета попала на видео  
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
Названы причины проблем с сердцем у малоимущих
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus