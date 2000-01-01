24.11 10:05 MIGnews.com

Амир Охана: письмо Ницана прокурорам - взятка

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Министр юстиции Амир Охана атаковал правоохранительную систему и призвал к ее немедленной проверке государственным контролером Матинияху Энгельманом.Охана, в телевизионном интервью заявил: “Я думаю, что та система, которую я возглавляю - очень проблемна. Я выразил такое мнение в последние недели. Я очень обеспокоен тем, что я вижу. Я думаю, что мы столкнулись здесь с выборочным правосудием”.Далее Охана заявил: “Когда я вижу, каким образом вербовали государственных свидетелей, с шантажом и угрозами против свидетелей - что они пытаются получить? Не истину, но голову Нетаниягу. Я вижу, как Шай Ницан шлет письма судьям БАГАЦа и судьям иерусалимского окружного суда. Есть прокуроры, совершившие преступления - их никто не проверяет. Я призываю государственного контролера - войди в самую гущу расследования, проверь все претензии, и есть множество претензий и обвинений, и начни это делать прямо завтра с утра”.Охана намекнул, что речь идет о “форме взятки”, не уточнив однако, в каком смысле он применяет этот термин - строго юридическом или политическом.Офис государственного контролера пока никак не прокомментировал призывы Оханы.