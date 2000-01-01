24.11 08:22 MIGnews.com

Следующая мина: кто заменит Шая Ницана

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В середине декабря завершается срок каденции генерального прокурора Израиля Шая Ницана. Несмотря на близость этой даты ясности с тем, кто заменит Ницана на настоящий момент нет.Тот факт, что в Израиле работает переходное правительство затрудняет перманентное назначение. Более того, раздаются голоса, утверждающие, что участие в этом процессе премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которому предъявлены уголовные обвинения превращает его в недействительный. В результате, на место Ницана придется назначать временно исполняющего обязанности генерального прокурора.В связи с этим возникают другие вопросы - как этот временно исполняющий обязанности будет влиять на легальный процесс против Нетаниягу, и потребуется ли ему дополнительное время на изучение дел Нетаниягу - из-за чего суд над премьером может быть отсрочен.Также нет никакой ясности с личностью вероятной замены Ницана. Ясно, что назначение вызывает очень большую напряженность между людьми министра юстиции Амира Оханы, ярого сторонника Нетаниягу, и профессиональными кадрами прокуратуры. Последнее назначение Оханы - Сигаля Якоби на место генерального директора министерства и увольнение Эми Пальмер вызвало грандиозный скандал. В качестве возможных кандидатов на место Ницана называют заместителя генерального прокурора по специальным административным делам Раза Назри и заместителя генерального прокурора по криминальным делам Шломо Ламбергера. тем не менее, возможны сюрпризы - и неожиданные назначения из числа юристов, работающих в частном секторе.