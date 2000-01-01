24.11 07:44 MIGnews.com

"Нетаниягу делает все, чтобы навредить расследованию"

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Высокопоставленный сотрудник полиции высказался о нападках Биньямина Нетаниягу и должностных лиц партии "Ликуд" на представителей органов юстиции в целом и полиции в частности в беседе с Maariv Online в субботу вечером, 23 ноября."Премьер-министр и министры "Ликуда" делают все возможное, чтобы нанести вред полиции и подорвать ее возможности, опыт и профессиональные навыки проводить расследования без фонового шума, с искренним намерением искоренить коррупцию, которая пронизывала всю верхушку правительства", - пояснил чиновник, говоривший на условиях анонимности."Все эти заявления исходят из-за волнения, но они опасны даже в такой ситуации, и наносят ущерб устойчивости полиции и ее публичному имиджу", - добавил он. "Результаты, полученные в ходе расследований премьер-министра, и проверенные генеральным прокурором и его людьми, а также государственным прокурором и их людьми на всех профессиональных уровнях, с точки зрения сотрудников правоохранительных органов, показывают, что расследование было проведено тщательно, профессионально и с должной деликатностью, но с тяжелым сердцем."Чиновник отметил, что "расследование было проведено с большой деликатностью, а также с готовностью раскрыть правду с записями, на которых говорит сам премьер-министр, но когда они прибыли в полицию, они не запустили работу, а дали лишь немного представления о преступлениях, совершенных в части дел, дарах, соглашениях, требованиях, все это составляло доказательства и линию доказательств для передачи материала в прокуратуру и генеральному прокурору. Когда было принято решение об обвинительном акте по этим делам, полиция закончила свою работу."Чиновник также рассказал об интервью с министром связи Дуди Амсалемом, в котором тот заявил, что полиция "действует как преступная организация". Чиновник сказал: "Амсалем уже говорил более сложные заявления о полиции, и ему нужно посмотреть в зеркало и вспомнить, что обвинения были поданы против него, а не против полиции".