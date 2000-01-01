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Юваль Штайниц о Нетаниягу: больно до слез 24.11 07:01   MIGnews.com

Юваль Штайниц о Нетаниягу: больно до слез

Министр энергетики и высокопоставленный член Ликуда Юваль Штайниц прокомментировал выдвижение обвинений против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Штайниц заявил: “это - очень печальный день, для всех граждан Израиля, включая тех, кто не голосовал за Ликуд”.

Штайниц продолжил: "Для меня лично, это обидно до слез.  Я знаю Нетаниягу более 20 лет - не как коррумпированного человека, но как одного из самых великих лидеров Израиля, с фантастическими достижениями и потрясающими способностями, которые используются днем и ночью для нас и нашей безопасности”.

Штайниц также прокомментировал критику в адрес правоохранительной системы, прозвучавшую в речи Нетаниягу: “Он говорил от всего сердца, он сказал тяжелые вещи. Это надо проверить. Речь не идет о чем-то беспрецедентном. Ариэль Шарон и Рувен Ривлин тоже атаковали верховенство закона. Небеса не рухнули”.

Штайниц прокомментировал возможность того, что Нетаниягу уйдет и позволит другому члену Ликуда возглавить партию: “Я думаю, что если кто-то другой возглавит Ликуд, мы получим меньше м андатовДва месяца назад половина граждан Израиля выразила ему свое доверие”.

Штайниц также призвал политических лидеров со всех концов политического спектра приложить усилия у тому, чтобы не допустить новых выборов: “Лидеры могут бойкотировать один другого - но половина народа проголосовала за Ганца и половина за Нетаниягу. Только если они пойдут вместе можно будет избежать трагедии еще одних выборов”.


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