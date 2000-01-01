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Европу неожиданно призвали признать ПА `государством` | Фото:24.11 21:44   MIGnews.com

Европу неожиданно призвали признать ПА "государством"

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн внезапно призвал Евросоюз обсудить возможность признания "ПА" как государства.

Такое заявление он сделал в интервью Der Tagesspiegel.

По словам дипломата, такое решение якобы позволит "уравновесить политику" президента США Дональда Трампа относительно поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу.

"Палестинцам нужна родина, государство, как и израильтянам", – отметил он.


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