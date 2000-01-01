24.11 21:44 MIGnews.com

Европу неожиданно призвали признать ПА "государством"

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн внезапно призвал Евросоюз обсудить возможность признания "ПА" как государства.Такое заявление он сделал в интервью Der Tagesspiegel.По словам дипломата, такое решение якобы позволит "уравновесить политику" президента США Дональда Трампа относительно поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу."Палестинцам нужна родина, государство, как и израильтянам", – отметил он.