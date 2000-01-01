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Беннетт: мы нанесем урон террористам Ирана в Сирии | Фото:24.11 21:14   MIGnews.com

Беннетт: мы нанесем урон террористам Ирана в Сирии

Министр обороны Нафтали Беннетт посетил Северное командование ЦАХАЛ вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими высокопоставленными лицами.

"На прошлой неделе Армия обороны Израиля предприняла значительные действия против иранских сил в Сирии. Наше послание тем иранским террористическим силам в Сирии: вам нечего здесь искать, вам нечего пытаться установить. Что бы вы ни пытались здесь сделать – вы столкнетесь с сильным, решительным ЦАХАЛом, который нанесет вам урон", – цитирует его заявление "Аруц Шева".

По словам Беннетта, Израиль говорит лидерам Ирана: "сосредоточьтесь на своих гражданах, на улучшении жизни иранских граждан, а не на безуспешных попытках причинить вред израильским гражданам".

В свою очередь, Нетаниягу сказал, что Иран является самым крупным террористическим режимом в мире, который, в том числе, истребляет своих собственных граждан.

"Я настоятельно призываю все страны, которые хотят мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире, присоединиться к этим усилиям и оказывать еще большее давление на Иран. А с другой стороны - поддержать Израиль, который противодействует, этой агрессии. И мы продолжим противодействовать", – сказал премьер-министр.


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