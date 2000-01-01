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Опрос: израильтяне хотят отставки Нетаниягу | Фото:24.11 20:30   MIGnews.com

Опрос: израильтяне хотят отставки Нетаниягу

Большинство израильтян поддерживают отставку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Согласно новому опросу, проведенному "13-ым каналом", 56% израильтян хотят отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу, еще 35% наоборот его поддерживают, передает i24NEWS.

В свою очередь, если бы сейчас проходили выборы, "Кахоль Лаван" мог получить 36 мест в Кнессете, "Ликуд" — 33, "Объединенный Арабский Список" — 13, НДИ — 8.

Опрос проводился среди выборки из 749 человек, представляющих израильское население.


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