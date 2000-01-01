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БАГАЦ отклонил апелляцию об отставке Нетаниягу | Фото:24.11 18:43   MIGnews.com

БАГАЦ отклонил апелляцию об отставке Нетаниягу

БАГАЦ отклонил поданную ранее апелляцию "Движения за чистоту власти" с требованием прекратить деятельность премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Соответствующий иск был подан 24 ноября, передает радиостанция "Кан Бет".

"Позор нам, если премьер-министр, против которого выдвинуты обвинительные заключения, притащит с собой все государство Израиль в зал суда", – было сказано в заявлении "Движения за чистоту власти".

По данным радиостанции, в ответ судья Йосеф Элрон отклонил апелляцию. По его словам, истцами была нарушена процедура подачи. В частности, они должны были обратиться сначала к самому Нетаниягу и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту.


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