24.11 16:49 MIGnews.com

Нетаниягу: у Израиля появилась новая серьезная угроза

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Беспилотные летательные аппараты являются новой серьезной угрозой, потому Израиль готовит новые средства для ее искоренения.Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, прокомментировав перехват неопознанного БПЛА, обстрел полицейского патруля и предупреждение о подготовке Ираном новых атак."Вчера в деревне Дейр-аль-Асад в Галилее был обстрелян полицейский патрульный автомобиль. Подозреваемые арестованы. Мы не готовы терпеть нападения на представителей органов безопасности. Мы сделаем все возможное и предадим зачинщиков суду. Мы также продолжим работать над обеспечением правопорядка для граждан Израиля, проживающих в арабских населенных пунктах. Они нуждаются в этом, страна нуждается в этом", – сказал Нетаниягу.По его словам, в субботу также была зафиксирована попытка запуска беспилотника из сектора Газа на территорию Израиля. БПЛА был успешно перехвачен."Хочу сказать, что кабинет провел несколько совещаний по проблеме беспилотников. Это новая серьезная угроза, которая только набирает обороты. Мы разрабатываем технические и другие средства для ее искоренения. Я поручил решение этой задачи главе Совета национальной безопасности, который работает совместно с различными структурами сил безопасности. Я считаю, что мы можем добиться результатов в этом вопросе, как добились их с помощью системы ПРО "Железный купол", и можем стать лучшими в мире, обеспечивая максимальную защиту гражданам Израиля", – уточнил он.По словам Нетаниягу, накануне командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Маккензи предупредил, что Иран планирует очередную серию атак."Но Иран нападает не только на своих соседей и на нас, он также нападает на своих граждан. В последние недели сотни иранских граждан были убиты властями. Это тирания par excellence, чей характер и истинный облик сейчас раскрываются всему миру. Это самый крупный террористический - в том числе по отношению к своим гражданам - режим в мире. Поэтому я настоятельно призываю все страны, которые хотят мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире, присоединиться к этим усилиям и оказывать еще большее давление на Иран. А с другой стороны - поддержать Израиль, который противодействует, этой агрессии. И мы продолжим противодействовать", – резюмировал премьер-министр.