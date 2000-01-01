24.11 13:28 MIGnews.com

"Террор судебной системы ударит по всем нам"

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Доктор юридических наук Хаим Мисгав опубликовал в газете Маарив комментарий в связи с предъявлением обвинительного заключения главе правительства Биньямину Нетаниягу.Мисгав пишет: “Грустные дни. Послание юридического советника правительства ранило мое сердце. Я знал, что этот день придет, но никогда не терял надежды. Я верил в то, что лидеры правоохранительной системы , которая на протяжении многих лет оперирует без эффективного надзора, не пойдут до конца с этим неверным шагом, который, с моей точки зрения, является грехом. В моей невинности я верил в справедливость судебной системы. Но этого не произошло. Охота, начавшаяся много лет назад закончилась - и “охотники” обманули.Есть, конечно же, много людей, которые радуются сегодня обвинению против премьер-министра, и у меня нет возможности знать, сколько их. Но я знаю одно: настанет день когда даже те, кто празднует сегодня “торжество закона” - и они пожалеют. Меч, выхваченный из ножен не остановится. Судебный террор ударит по всем нам.Судебная олигархия, основанная Ахароном Бараком четверть века назад, завершила установление контроля над всеми другими ветвями власти. Закон о правах человека объявлен конституцией Государства Израиль, при этом проигнорированы голоса тех, кто предупреждал о том, что судебная система противопоставляет себя принципу народовластия.Ограничений более не существует. Принцип разделения властей исчез. Баланс ограничений и противовесов, который характеризует любую демократическую систему более не существует в нашей стране. Офис юридического советника правительства сумел его ликвидировать. Главы этого офиса преуспели в операции враждебного захвата всех других ветвей власти. Избранники народа лишены своих прав. Спрута правоохранительной системы более не контролирует система, избираемая народом. Ограничения, наложенные на демократию - совершенно невыносимы.Практически не осталось смысла в проведении выборов. Правит принцип “уместности и здравомыслия” - и что это такое определяет никем не избранный клерк. БАГАЦ может пересмотреть любой закон под любым предлогом. Что такое политика и как ее правильно осуществлять теперь определяет судья. Власть того, что в Соединенных Штатах называют DEEP STATE стала полной.В свое время, когда под суд отдали Моше Кацава я предупреждал, что его процесс станет началом неверных судебных решений. У него не было никакого шанса на честный суд перед лицом правоохранительной системы, которая на протяжении год кормила нас злонамеренными сливами - включая легальные мнения высших судебных чиновников.Биньямину Нетаниягу не может быть гарантирован справедливый суд. Судьи - человеческие существа. Они читают газеты. Они ведут салонные разговоры. Нет никакой гарантии того, что на них не влияют фейк ньюз, которыми пропитаны все дела Нетаниягу.Тем не менее, Нетаниягу не стоит отчаиваться. За ним - огромная публика, верящая в его невиновность, которая знает, что то, что делают с ним - надругательство над правосудием. Эти силы одержат верх над той гнилью, которая поднялась из глубин правоохранительной системы и не позволят ей установить контроль над демократическим режимом. Следующие выборы уже не за горами, и спасение может прийти и оттуда”.