24.11 14:30 MIGnews.com

"Иран уничтожил сотни собственных граждан"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу открыл утреннее заседание кабинета министров упоминанием о беспорядках в Иране."Генерал Маккензи (командующий Центральным командованием Соединенных Штатов) заявил, что Иран не только планирует еще одну атаку против своих соседей, но и нападает на своих собственных гражданских лиц. В последние недели Иран уничтожил сотни своих собственных граждан", - отметил Нетаниягу."Это порочный режим, который показал свои истинные цвета всему миру и любому, кому нужны дополнительные доказательства того, что это крупнейшее террористическое государство в мире"."Я призываю все государства мира, чтобы стабилизировать регион и мир, присоединиться к борьбе и оказать большее давление на Иран. Поддержать Израиль, который борется с этим террором, мы действовали, и мы будем продолжать делать это".Премьер-министр также отметил насилие в арабском секторе и нападение на полицейскую машину в Галиле. "Мы не хотим принимать такого рода нападения на наши силы безопасности, мы найдем преступников и будем продолжать действовать для наведения правопорядка в арабских городах и поселках".