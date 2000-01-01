24.11 16:25 MIGnews.com

Нетаниягу обсудит с Кацем стоит ли проводить праймериз

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Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится сегодня вечером, 24 ноября, с председателем "Ликуда" Хаимом Кацем в свете политического кризиса и возможности проведения третьей избирательной кампании.Нетаниягу и Кац, вероятно, обсудят вопрос о проведении праймериз для партии "Ликуд", отчасти из-за требования Гидеона Саара о проведении в срочном порядке.В своем обращении Саар подчеркнул, что "этот шаг может предотвратить превращение государства в ненужные третьи выборы, которые премьер-министр Нетаниягу назвал всего несколько дней назад "безумием"".Саар утверждал, что такие праймериз могут быть проведены в течение двух недель, и отметил, что в 2002 году праймериз (между тогдашним премьер-министром Шароном и Нетаниягу) проводились в течение трех недель.Впоследствии Саар заявил, что он также хотел поговорить с Кацем о продвижении идеи "на благо движения и государства".