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Нетаниягу обсудит с Кацем стоит ли проводить праймериз | Фото:24.11 16:25   MIGnews.com

Нетаниягу обсудит с Кацем стоит ли проводить праймериз

Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится сегодня вечером, 24 ноября, с председателем "Ликуда" Хаимом Кацем в свете политического кризиса и возможности проведения третьей избирательной кампании.

Нетаниягу и Кац, вероятно, обсудят вопрос о проведении праймериз для партии "Ликуд", отчасти из-за требования Гидеона Саара о проведении в срочном порядке.

В своем обращении Саар подчеркнул, что "этот шаг может предотвратить превращение государства в ненужные третьи выборы, которые премьер-министр Нетаниягу назвал всего несколько дней назад "безумием"".

Саар утверждал, что такие праймериз могут быть проведены в течение двух недель, и отметил, что в 2002 году праймериз (между тогдашним премьер-министром Шароном и Нетаниягу) проводились в течение трех недель.

Впоследствии Саар заявил, что он также хотел поговорить с Кацем о продвижении идеи "на благо движения и государства".


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