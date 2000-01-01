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Регев: Мандельблит убьет израильскую демократию | Фото:24.11 12:44   MIGnews.com

Регев: Мандельблит убьет израильскую демократию

Министр культуры Мири Регев ("Ликуд") в воскресенье, 24 ноября, прокомментировала решение Мандельблита о создании комисси для обсуждения конституционных последствий его намерения предъявить обвинение премьер-министру Нетаниягу.

В интервью Galai Tzhal (Армейское радио) Регев заявила, что если юридический советник правительства решит, что в нынешней ситуации Нетаниягу не может сформировать следующее правительство, Мандельблит "убьет израильскую демократию".

Регев заявила, что "это будет переломное решение", которое противоречит Основному закону, который не запрещает премьер-министру, находящемуся под следствием, оставаться в должности до вынесения окончательного вердикта.

Относительно речи премьер-министра после оглашения обвинительного акта Регев сказала, что "никто не говорил о государственном перевороте". Она подчеркнула, что Нетаниягу "говорил о своем сердце" и отметил, что "на следующий день он сказал, что выступает за верховенство закона. Премьер-министр очень уважает правоохранительные органы".


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