24.11 11:31 MIGnews.com

Нетаниягу предложили копромисс: новый председатель "Ликуд"

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Нил Баркат ("Ликуд") предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и лидеру партии Хаиму Кацу компромисс - создать новую должность председателя партии. Он попросил проголосовать за этот компромисс на следующей встрече "Ликуда".Баркат начал с поддержки премьер-министра: "Во-первых, я хотел бы поддержать премьер-министра Нетаниягу и хотел бы надеяться, что он получит справедливый суд и докажет свою невиновность и вернется, чтобы возглавить Израиль, поскольку он делает это успешно последние пару лет.""Есть ряд членов "Ликуда", которые, с помощью других партий, пытаются собрать 61 депутат, чтобы создать новое руководство в партии и правительстве, игнорируя правила и положения и желания партии". Баркат также сослался на просьбы к суду и Генеральному прокурору запретить Нетаниягу занимать посты премьер-министра и председателя партии или пытаться создать новое правительство."Поэтому партия должна работать, чтобы остановить попытки разобщения внутри и снаружи, мы должны работать над тем, чтобы создать ситуацию, в которой премьер-министр может быть поддержан, а также позволит партии и лидеру попытаться создать правительство единства".Предлагаемый компромисс приводит издание Аруц Шева:1. Должен быть назначен временный председатель "Ликуда", отражающий американскую систему президента и вице-президента, председатель должен назначать праймериз и находиться под номером 2 в партии.2. Временный председатель будет заменять постоянного главу партии, наделенного полномочиями создавать правительство и быть временным премьер-министром.3. Временный председатель будет занимать свою должность до возвращения главы партии или до праймериз, в зависимости от того, что наступит раньше.4. Голосование за создание этой должности и голосование за временного председателя должно произойти как можно скорее.5. Одновременно с созданием этой позиции следует приложить усилия для создания правительства единства, а также запросить продление на 21 день для завершения всех этих усилий.Баркат заключил: "Создавая эту позицию, мы будем поддерживать Нетаниягу, а также позволять дальнейшие попытки создать правительство".