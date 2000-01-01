24.11 10:47 MIGnews.com

Первая петиция против премьер-министра

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Движение за качественное правительство в Израиле в воскресенье, 24 ноября, подало первую петицию в Верховный суд, призывающую премьер-министра Биньямина Нетаниягу уйти в отставку в свете решения генерального прокурора об обвинении его во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.Петиция была подана из-за того, что "серьезные препятствия Нетаниягу с его министерскими обязанностями, как ожидается, приведут к падению общественного доверия к правительственным властям, в правильности его работы и в его честности".В предложении отмечается, что ходатайство соответствует решению суда и конституционной практике, сформировавшейся за последние 25 лет.Движение требует, чтобы премьер-министр подал в отставку с поста премьер-министра и действовал в соответствии с решением суда по делу министра Арье Дери и заместителя министра Пинхаси, а также отстранил себя от должности министра. Кроме того, движение требует, чтобы суд обязал правительство Израиля назначить заместителя премьер-министра из числа министров.В качестве альтернативы движение хочет, чтобы премьер-министр объявил о своем временном уходе в отставку в соответствии с Основным законом. Если он этого не сделает, утверждает движение, генеральный прокурор прикажет ему это.Адвокат Томер Наор, главный юрисконсульт движения, заявил: "Обвинение против действующего премьер-министра пересекает красную линию и наносит серьезный ущерб доверию общественности к правительственным органам в государстве Израиль. Временный премьер-министр который не получил доверия от нынешнего Кнессета, не сможет служить тяжким следствием обвинения в самых серьезных преступлениях, которые может совершить государственный чиновник, и, к сожалению, кажется, что вмешательство суда избежать невозможно".Председатель движения доктор Элиад Шрага добавил: "Премьер-министр, которому предъявлено обвинение, не может служить дальше ни минуты. Ему должно быть позволено исчерпать все возможности и бороться за свою невиновность как частного лица, но мы будем сожалеть, если премьер-министр потянет все государство судится с ним. Это несправедливо и неэтично."