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Мандельблит выдаст юридическое заключение к концу недели | Фото:24.11 10:10   MIGnews.com

Мандельблит выдаст юридическое заключение к концу недели

Юридический советник Авихай Мандельблит и специальная комиссия должны будут определить сможет ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство в будущем из-за объявления уголовных обвинений премьер-министру.

Мандельблит намерен подготовить и опубликовать юридическое заключение по этому вопросу к концу недели, сообщается в воскресных сообщениях израильских СМИ. Комитет, в состав которого входят Мандельблит, государственный прокурор Шай Ницан и заместители генерального прокурора Раз Низри и Дина Зильбер, оценят, должен ли Нетаниягу подать в отставку после того, как обвинения будут официально поданы в суд.

Также будет принято решение о том, должен ли премьер-министр отказаться от министерских портфелей, которыми он в настоящее время владеет, а именно: сельского хозяйства, здравоохранения, социальных вопросов и вопросов диаспоры. Согласно юридическому прецеденту, министр не может продолжать выполнять свои обязанности из-за обвинительного акта.

Это правило прямо не распространяется на премьер-министра, и Нетаниягу пообещал сохранить свою должность, пока он борется с обвинениями. Многие правовые вопросы, связанные с ним, не имеют прецедентов в истории Израиля и не изложены в законе открыто. По сообщениям Армейского радио, высшие должностные лица должны были провести свои первые обсуждения в воскресенье.

Перспектива того, что генеральный прокурор ограничит политические полномочия Нетаниягу, вызвала жесткую критику со стороны некоторых членов "Ликуда". "Генеральный прокурор не может убивать израильскую демократию, и должен уважать разделение властей", - заявила министр Мири Регев в воскресенье утром.


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