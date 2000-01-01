24.10 09:09 MIGnews.com

В ООН посчитали сколько нужно денег для борьбы с потеплением

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В ООН выяснили какая сумма потребуется для приостановки глобального потепления. Исходя из сообщения в Bloomberg, на борьбу с изменениям климата понадобится 300 миллирадов долларов - это оборонный бюджет все стран всего за два месяца.Специалисты ООН в среду, 23 октября, заявили, что для борьбы с выбросами вредных газов в атмосферу достаточно массового озеленения и рекультивации деградированных земель."Мы потеряли биологическую функцию почв. Мы должны это изменить", - пояснил ученый Баррон Орр. Климатологи считают, что эти средства, потраченные на восстановление земли приостановит глобальное потепление на 15-20 лет.Специалисты отмечают, что сумма, которая нужна для поддержания экологии, сопоставима с годовым ВВП такого государства, как Чили, или же расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.