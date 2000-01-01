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Ганц встретится с лидерами Объединенного арабского списка | Фото:24.10 07:47   MIGnews.com

Ганц встретится с лидерами Объединенного арабского списка

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в среду вечером, 23 октября, завершил свой раунд переговоров с лидерами партий, позвонив председателю Объединенного арабского списка Айману Уда. Тот поздравил Ганца с получением мандата на формирование правительства от президента Реувена Ривлина, и они договорились встретиться в ближайшее время.

Затем Ганц поговорил с Ахмедом Тиби, председателем партии Тааль, которая является одной из четырех партий, составляющих Объединенный арабский список. Они оба договорились провести встречу в ближайшие дни.

Источники, близкие к Ганцу, подчеркивают, что встречи не будут являться частью переговоров по коалиции, а предназначены для того, чтобы Ганц услышал о проблемах арабской общественности в Израиле.

Ранее в среду вечером Ганц созвал лидеров правых партий. Однако все они ответили отказом, сказав, что контакт с ними должен осуществляться через переговорную группу правого блока во главе с министрами "Ликуда" Ярив Левина и Зэева Элькина.

Переговорная команда "Кахоль Лаван" запланировала встречу с "Ликудом" в воскресенье днем. В этот день также состоится встреча с командой "НДИ". Во вторник команда Бенни Ганца встретится с представителями партий "Авода" и Демократического союза.


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