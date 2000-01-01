Если Иран атакует Израиль - Ливан станет эпицентром войны
Уже почти неделю в Бейруте и других городах Ливана проходят массовые протесты, вызванные планом правительства обложить налогом использование приложения WhatsApp. Премьер-министр Саад Харири, чье состояние оценивается Forbes в 1,5 миллиарда долларов, в основном унаследовал капитал от своего отца, убитого в 2005 году.
По мере распространения беспорядков мирные протестующие могут вскоре понять, что их реальный враг - не премьер-министр, а влиятельный посредник - Хизбалла. Террористическая организация и члены ополчения, связанные с ее союзной шиитской организацией Амаль, уже начали применять огнестрельное оружие против протестующих в Набатии на юге Ливана, а также в Триполи на севере. Сообщалось о нескольких жертвах.
Поддерживаемые Ираном ливанские шииты первоначально встали на сторону демонстрантов, но вскоре поняли, что, если власть правительства, возглавляемая суннитами, окажется под угрозой, они также могут потерять власть. Наряду с партией Амаль, Хизбалла контролирует пять министерств. Кабинет Харири из 30 членов - и право вето на его политику.
Хизбалла также контролирует большую часть юга Ливана, где, по некоторым оценкам, она имеет более 100 000 ракет, нацеленных на еврейское государство. Хизбалла и другие поддерживаемые Ираном ополченцы все чаще собираются на сирийских Голанах, прямо на границе с Израилем. Если - или, как считают некоторые израильские аналитики в области безопасности, когда - Иран решит напасть на Израиль по своей собственной причине, Ливан станет эпицентром боевых действий.
Чтобы отвлечь внимание от тяжелой политической ситуации в Ливане и его собственной ужасной экономики, Иран может вместе с Хизбаллой решить, что настало время ударить по Израилю сейчас. Однако все может измениться, так как сейчас Харири прислушивается к протестующим, которые наряду с требованиями в области налогооблажения и борьбы с коррупцией, начинают требовать прекращения влияния Ирана через Хизбаллу на политику страны.