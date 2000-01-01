25.10 03:30 MIGnews.com

Иран грозится представить новые поколения центрифуг

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Иран собирается представить в ближайшее время еще три поколения новейших центрифуг.Об этом в комментарии полуофициальному агентству новостей Fars сообщил специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан."Вскоре мы станем свидетелями открытия еще трех поколений новых центрифуг", – объявил он.По Зареана, за прошедший год объем производства уранового сырья в Иране достиг 30 тонн. "В первый год производства жёлтого кека в промышленных масштабах этот показатель составил 10 тонн, а в 1396 году — 20 тонн", – отметил он.Что примечательно, ранее президент Ирана Хасан Рухани в рамках решения по сокращению обязательств говорил, что Тегеран в ближайшее время запустит центрифуги новейшего поколения IR-9.