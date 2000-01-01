Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран грозится представить новые поколения центрифуг | Фото:25.10 03:30   MIGnews.com

Иран грозится представить новые поколения центрифуг

Иран собирается представить в ближайшее время еще три поколения новейших центрифуг.

Об этом в комментарии полуофициальному агентству новостей Fars сообщил специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.

"Вскоре мы станем свидетелями открытия еще трех поколений новых центрифуг", – объявил он.

По Зареана, за прошедший год объем производства уранового сырья в Иране достиг 30 тонн. "В первый год производства жёлтого кека в промышленных масштабах этот показатель составил 10 тонн, а в 1396 году — 20 тонн", – отметил он.

Что примечательно, ранее президент Ирана Хасан Рухани в рамках решения по сокращению обязательств говорил, что Тегеран в ближайшее время запустит центрифуги новейшего поколения IR-9.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:23
В Испании эксгумировали останки фашистского диктатора
01:13
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью в Инстаграм
00:26
ФИФА опубликовала рейтинги национальных сборных
23:10
Северная Ирландия: легализованы аборты и однополые браки  
22:30
Уда подтвердил, что встретится с Ганцем
21:50
Нетаниягу: утечка в СМИ подрывает доверие к системе
21:21
Назначен докладчик на митинге памяти Ицхака Рабина
20:35
Хакеры атакуют гуманитарные организации ООН
20:01
Брэнсон прибыл в Израиль и поцеловал землю  
19:19
Журналисты выступили против репрессий со стороны ПА
19:00
Неонацисты напали на еврейский общинный центр в Будапеште
18:33
Нетаниягу заподозрили в тайном визите в Саудовскую Аравию
17:59
Starbucks может вернуться в Израиль
17:27
Командующий ВВС: это был тяжелейший год
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus