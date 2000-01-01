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Нетаниягу: утечка в СМИ подрывает доверие к системе | Фото:24.10 21:50   MIGnews.com

Нетаниягу: утечка в СМИ подрывает доверие к системе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на сообщение о том, что государственные обвинители требуют оставить без изменений обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Еще одна утечка произошла сегодня вечером на "13-ом канале", которая серьезно подрывает доверие общественности к системе. Когда именно им удалось прочитать и проанализировать 1000 страниц, которые были опубликованы?" – сказал он.

Нетаниягу в очередной раз настоял, что хочет провести публичные слушания, чтобы все граждане Израиля и весь мир могли его осудить, а также понять, что обвинения не являются серьезными.

"Можно только надеяться, что Генеральный прокурор не допустит такого искажения справедливости и правды в бредовых делах, возбужденных против премьер-министра", – сказано в сообщении.


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