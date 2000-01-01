Нетаниягу: утечка в СМИ подрывает доверие к системе
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на сообщение о том, что государственные обвинители требуют оставить без изменений обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
"Еще одна утечка произошла сегодня вечером на "13-ом канале", которая серьезно подрывает доверие общественности к системе. Когда именно им удалось прочитать и проанализировать 1000 страниц, которые были опубликованы?" – сказал он.
Нетаниягу в очередной раз настоял, что хочет провести публичные слушания, чтобы все граждане Израиля и весь мир могли его осудить, а также понять, что обвинения не являются серьезными.
"Можно только надеяться, что Генеральный прокурор не допустит такого искажения справедливости и правды в бредовых делах, возбужденных против премьер-министра", – сказано в сообщении.