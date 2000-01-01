Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Мандельблитта попросили `впиаять` Нетаниягу по полной | Фото:24.10 21:00   MIGnews.com

Мандельблитта попросили "впаять" Нетаниягу по полной

Государственные обвинители хотят, чтобы Биньямин Нетаниягу был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Об этом сообщает "13-й канал" израильского ТВ.

В частности, обвинители готовят юридическое заключение, рекомендующее премьер-министру Нетаниягу предстать перед судом по вышеуказанным статьям.

В связи с этим генерального прокурора Авихая Мандельблитта сохранить первоначальные предлагаемые обвинения без изменений в так называемых делах 4000, 1000 и 2000. Консультации с прокурорами начнутся 27 октября, после чего будет принято решение.

Ранее появилась информация, что провал попытки Нетаниягу сформировать коалиционное правительство может повлечь за собой самые драматические для него последствия. В частности, Мандельблитт может потребовать, чтобы премьер-министр немедленно подал в отставку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:35
Хакеры атакуют гуманитарные организации ООН
20:01
Брэнсон прибыл в Израиль и поцеловал землю  
19:19
Журналисты выступили против репрессий со стороны ПА
19:00
Неонацисты напали на еврейский общинный центр в Будапеште
18:33
Нетаниягу заподозрили в тайном визите в Саудовскую Аравию
17:59
Starbucks может вернуться в Израиль
17:27
Командующий ВВС: это был тяжелейший год
16:59
Индия и Пакистан подписали историческое соглашение
16:10
Таяние ледников в Арктике обнажило новые острова
15:41
Израиль владеет усовершенствованной системой ПРО
15:02
Россия и Турция приступают к реализации договоренностей
14:56
Звезда "Игры престолов" отметила свое 33-летие в Париже
14:15
39 человек, найденные мертвыми в контейнере - китайцы
14:05
Депутат Балада: Ганц не звонил мне - в этом нет смысла
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus