24.10 21:00 MIGnews.com

Мандельблитта попросили "впаять" Нетаниягу по полной

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Государственные обвинители хотят, чтобы Биньямин Нетаниягу был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.Об этом сообщает "13-й канал" израильского ТВ.В частности, обвинители готовят юридическое заключение, рекомендующее премьер-министру Нетаниягу предстать перед судом по вышеуказанным статьям.В связи с этим генерального прокурора Авихая Мандельблитта сохранить первоначальные предлагаемые обвинения без изменений в так называемых делах 4000, 1000 и 2000. Консультации с прокурорами начнутся 27 октября, после чего будет принято решение.Ранее появилась информация, что провал попытки Нетаниягу сформировать коалиционное правительство может повлечь за собой самые драматические для него последствия. В частности, Мандельблитт может потребовать, чтобы премьер-министр немедленно подал в отставку.