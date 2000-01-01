24.10 19:46 MIGnews.com

Кохави: ситуация с безопасностью может привести к конфликту

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави предупредил, что нестабильная ситуация с безопасностью на севере может привести к конфликту.Об этом сообщает The Times of Israel."На севере и юге – ситуация напряженная и нестабильная, и она может перерасти в конфликт, несмотря на тот факт, что наши враги не заинтересованы в войне. В связи с этим ЦАХАЛ находится в ускоренном режиме подготовки", – уточнил он.Кохави пояснил, что главная угроза для Израиля исходит от Ирана, то есть с севера. В частности, опасность представляет размещение иранских и других сил в Сирии, а также проект высокоточных ракет "Хизбаллы"."Оба этих случая представляют собой усилия Ирана, который использует территорию разных стран с жестко ограниченным управлением", – добавил он, пояснив, что речь идет, в частности, о Ливане, который был захвачен "Хизбаллой" в "заложники".На фоне резкого предупреждения, Кохави также представил план, согласно которому израильские военные станут более смертоносными, быстрыми, лучше подготовленными. Это повысит шансы защитить страну от внешних угроз. Он получил название "Импульс".План подразумевает огромные инвестиции в развитие арсеналов ЦАХАЛа, включая увеличение сбора беспилотных летательных аппаратов среднего размера, приобретение большого количества высокоточных ракет из США и закупку дополнительных средств ПВО."Импульс" официально вступит в силу с 1 января 2020 года, но военные планируют реализовать некоторые пункты до этого момента.