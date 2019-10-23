24.10 18:33 MIGnews.com

Нетаниягу заподозрили в тайном визите в Саудовскую Аравию

EXtra rare: Israeli biz landed Riyadh 🇸🇦 overnight for 1 hr, then back (n556us cl-60)

Unrelated (prob), 🇺🇸 SecDef @EsperDoD was also in the Kingdom yesterday pic.twitter.com/JD6Gfn1C8r — avi scharf (@avischarf) October 23, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Частный неопознанный самолет Challenger 604 вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион, приземлившись в столице Иордании Аммане, а позже в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.Как сообщает The Jerusalem Post, это случилось во вторник вечером.Уточняется, что это заставило многих задуматься о том, кто именно летал в Саудовскую Аравию. В аэропорту Аммана лайнер оставался около двух минут, после чего вновь взлетел и приземлился в Эр-Рияде.Менее чем через час частный самолет, зарегистрированный в Соединенных Штатах, взлетел и вернулся в аэропорт Бен-Гуриона.В последние месяцы лайнер совершал рейсы между Тель-Авивом и Каиром. Примерно в то же время министр обороны США Марк Эспер находился в Эр-Рияде.Репортер "Маарив" Йосси Мелман отметил, что, вероятно, на борту были либо премьер-министр Биньямин Нетаниягу, либо глава Моссада Йосси Коэн.По данным издания, в сентябре посол в ООН Дани Данон заявил, что Израиль и различные арабские государства, в том числе те, с которыми нет официальных связей, вели переговоры против Ирана."В то время как европейцы бегали, пытаясь добиться встречи с Трампом и Рухани, Израиль и различные арабские государства координировали усилия, чтобы раскрыть истинное лицо иранцев", - говорил он.