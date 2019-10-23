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Нетаниягу заподозрили в тайном посещении Саудовской Аравии | Фото: AP24.10 18:33   MIGnews.com

Нетаниягу заподозрили в тайном визите в Саудовскую Аравию

Частный неопознанный самолет Challenger 604 вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион, приземлившись в столице Иордании Аммане, а позже в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает The Jerusalem Post, это случилось во вторник вечером.

Уточняется, что это заставило многих задуматься о том, кто именно летал в Саудовскую Аравию. В аэропорту Аммана лайнер оставался около двух минут, после чего вновь взлетел и приземлился в Эр-Рияде.

Менее чем через час частный самолет, зарегистрированный в Соединенных Штатах, взлетел и вернулся в аэропорт Бен-Гуриона.

В последние месяцы лайнер совершал рейсы между Тель-Авивом и Каиром. Примерно в то же время министр обороны США Марк Эспер находился в Эр-Рияде.



Репортер "Маарив" Йосси Мелман отметил, что, вероятно, на борту были либо премьер-министр Биньямин Нетаниягу, либо глава Моссада Йосси Коэн.

По данным издания, в сентябре посол в ООН Дани Данон заявил, что Израиль и различные арабские государства, в том числе те, с которыми нет официальных связей, вели переговоры против Ирана.

"В то время как европейцы бегали, пытаясь добиться встречи с Трампом и Рухани, Израиль и различные арабские государства координировали усилия, чтобы раскрыть истинное лицо иранцев", - говорил он.


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