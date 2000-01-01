24.10 16:59 MIGnews.com

Индия и Пакистан подписали историческое соглашение

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Индия и Пакистан впервые после военного конфликта и обострения ситуации в Кашмире подписали соглашение об открытии Картарпурского коридора для индийских паломников-сикхи, которые смогут посещать святыню на пакистанской границе без оформления визы.Это произошло на фоне продолжающей напряженности между соседними странами.Представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал и представитель МИД Индии Субхас Дас подписали документ недалеко от храма в Картарпуре."Это соглашение можно назвать детскими шагами. Мы только начали идти и сделали всего несколько шагов", – сказал он.Согласно документу, коридор свяжет Гурдвару, Картарпур Сахиб, последнее пристанище основателя сикхизма, с индийским городом Дера Баба Нанак в 6 км от границы. До 5 тысяч паломников должны будут зарегистрироваться у пакистанских и индийских властей, прежде чем ежедневно пользовать коридором для посещения Гурдвары в Пакистане.