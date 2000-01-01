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В Испании эксгумировали останки фашистского диктатора | Фото:25.10 02:23   MIGnews.com

В Испании эксгумировали останки фашистского диктатора

Останки испанского диктатора Франсиско Франко были эксгумированы в четверг, 24 октября, из государственного мавзолея в Долине Павших, Испания, где они лежали после его смерти более четырех десятилетий назад.

Останки диктатора будут перезахоронены в склепе на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо к северу от Мадрида. Члены семьи Франко выносили его гроб из могилы после эксгумации. Решение об эксгумации останков Франко и их перезахоронении было принято испанским парламентом в сентябре 2018 года. По данным соцопросов, "за" выступили более половины граждан страны.

Франсиско Франко был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне между республиканцами и националистами. Возглавив антиреспубликанские силы, после победы в войне получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания


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