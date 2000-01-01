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Депутат Балада: Ганц не звонил мне - в этом нет смысла | Фото:24.10 14:05   MIGnews.com

Депутат Балада: Ганц не звонил мне - в этом нет смысла

Мтанес Шихадех из Балада заявил в четверг, 24 октября, что в среду ему не поступал телефонный звонок от Бенни Ганца после получения мандата на формирование правительства и добавил, что в любом случае не собирается с ним встречаться.

Объединенный арабский список состоит из коалиции четырех партий с арабским большинством: Хадаш, Таал, Раам и Балад. Шихадех является высшим законодателем в альянсе.

"Кахоль Лаван" выпустила заявление, в котором говорится, что Ганц также поговорил с ведущими законодателями трех других партий - лидером Хадаша Айманом Уда, лидером Таала Ахмадом Тиби и Раама - Мансур Аббасом. На вопрос газеты Times of Israel, видел ли он какую-либо пользу в разговоре или встрече с Ганцем, Шихадех ответил отрицательно. Представитель "Кахоль Лаван" не сразу ответил на запрос о комментарии.


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