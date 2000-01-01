Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Дери: мы не откажемся от правого блока и схемы президента | Фото:24.10 13:26   MIGnews.com

Дери: мы не откажемся от правого блока и схемы президента

В четверг, 24 октября, министр внутренних дел Арье Дери заявил, что его ультраортодоксальная партия "ШАС" не станет выходить из правого блока по руководством Биньямина Нетаниягу. Дери сказал Армейскому радио, что решение о правительства единства, предложенное президентом Реувеном Ривлином, является наиболее жизнеспособным вариантом для преодоления продолжающегося политического кризиса.

"Мы не откажемся от правого блока и президентской схемы", - сказал Дери. "Если другая сторона не примет это - у нас снова будут выборы". Дери обвинил Ганца в том, что он не согласился раньше на схему правительства единства.

"Мы потеряли 28 дней из-за Ганца", - сказал Дери. "Нетаниягу объявил, что нам нужно единство, но "Кахоль Лаван" отказались и не обратили внимания". Он сказал, что Ганц интересуется предложением Ривлина, но всему виной Яир Лапид. "Я не вижу никаких других рамок, кроме плана президента", - сказал Дери. Он также отрицает, что он отказывался встречаться с Ганцем для переговоров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:56
Звезда "Игры престолов" отметила свое 33-летие в Париже
14:15
39 человек, найденные мертвыми в контейнере - китайцы
14:05
Депутат Балада: Ганц не звонил мне - в этом нет смысла
14:01
Мухаммед Штайе обещает прекратить рейды Израиля
13:38
У палестинцев появилась надежда?
13:23
Сеть взорвало видео с котами, которые исполнили гимн ЛЧ
13:07
Рак у Заворотнюк вызван наследственностью?
13:02
Айман Уда: Ганц отменит закон против арабского строительства
12:52
Убийцы студента: "Мы искали кого-то в кипе и с пейсами"
12:03
"Бени Ганц устал от эго Яира Лапида"
12:02
В Албании раскрыта иранская террористическая ячейка
11:48
В поселении Ицхар снесены незаконные постройки
11:40
Граница с Газой: ошибочный запуск ПРО Железный Купол
11:32
Ракетная тревога и взрывы на границе с Газой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus