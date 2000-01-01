24.10 13:26 MIGnews.com

Дери: мы не откажемся от правого блока и схемы президента

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В четверг, 24 октября, министр внутренних дел Арье Дери заявил, что его ультраортодоксальная партия "ШАС" не станет выходить из правого блока по руководством Биньямина Нетаниягу. Дери сказал Армейскому радио, что решение о правительства единства, предложенное президентом Реувеном Ривлином, является наиболее жизнеспособным вариантом для преодоления продолжающегося политического кризиса."Мы не откажемся от правого блока и президентской схемы", - сказал Дери. "Если другая сторона не примет это - у нас снова будут выборы". Дери обвинил Ганца в том, что он не согласился раньше на схему правительства единства."Мы потеряли 28 дней из-за Ганца", - сказал Дери. "Нетаниягу объявил, что нам нужно единство, но "Кахоль Лаван" отказались и не обратили внимания". Он сказал, что Ганц интересуется предложением Ривлина, но всему виной Яир Лапид. "Я не вижу никаких других рамок, кроме плана президента", - сказал Дери. Он также отрицает, что он отказывался встречаться с Ганцем для переговоров.