24.09 09:07 MIGnews.com

Представитель Хаменеи: "Хизбалла - это Иран в Ливане"

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Иран больше не ограничен "географией" и присутствует на всем Ближнем Востоке через своих доверенных лиц, таких как Хизбалла в Ливане, заявил представитель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его словам цитирует полуофициальное информационное агентство Tasnim."Сегодня Иран - это не просто Иран. Иран не ограничен географическим районом", - сказал аятолла Ахмад Аламолода, представитель верховного лидера в северо-восточной провинции Хорасан Разави. Ополченцы Народных мобилизационных подразделений (ИУП) в Ираке, хуситы в Йемене, Национальный фронт в Сирии, Исламский джихад и ХАМАС в Палестине и Хизбалла в Ливане - "все это Иран", добавил он.В случае нападения на Иран "Израиль будет уничтожен через полдня", предупредил Аламолода."Обвиняя Иран в причастности к атакам беспилотников на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, они хотят обмануть мир", - цитирует его слова Тасним. Иран отрицает какую-либо причастность к атакам. Ответственность на себя взяли хути."Беспилотники, отправленные йеменцами, которые нанесли такой ущерб Саудовской Аравии, - разве там не было Ирана? Вы говорите, что эти дроны пришли с севера, а не с юга. Что это меняет? Иран находится как на юге, так и на севере", - сказал Аламолода.В субботу государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что "нападения были совершены не из Йемена, а с севера".