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Лейбористы призвали к бойкоту товаров из Израиля | Фото:24.09 08:46   MIGnews.com

Лейбористы призвали к бойкоту товаров из Израиля

Британская Лейбористская партия в понедельник, 23 сентября, призвала будущее правительство во главе с Джереми Корбином принять ряд антиизраильских политиков. Делегаты лейбористов на ежегодной конференции партии в Брайтоне в подавляющем большинстве впервые поддержали бойкот израильских товаров и поклялись отклонить торговые соглашения с Еврейским Государством, которое "не признает права палестинцев".

Партия также поддержала палестинское "право на возвращение" и высказалась против британских продаж оружия Израилю. В ходе дебатов сторонники разворачивали палестинские флаги и выкрикивали "Свободу Палестине".

По итогам голосования две трети членов Лейбористской партии не считают, что у партии есть "серьезная" проблема с антисемитизмом, и более половины выступают против подписания Великобританией торгового соглашения с Израилем после ее выхода из Европейского Союза.

Джеймс Сорен, исполнительный директор Британского израильского центра коммуникаций и исследований, независимого британского аналитического центра, заявил, что партия выбрала "неглубокий и злобный метод, потому что это хорошо сочетается с толпой".

"Если Лейбористская партия хочет попытаться помочь в решении проблемы двух государств, то она должна разработать некоторую согласованную политику, построить прочные отношения с обеих сторон, справиться с кризисом антисемитизма и сделать тяжелую работу на местах, чтобы были перемены", – сказала Сорене.

Открывая дискуссию, теневой министр иностранных дел Теней Эмили Торнберри обвинила Президента США Дональда Трампа в "активной поддержке подавления и аннексии Палестины" и сказала, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "пытается превратить Израиль в государство апартеида".






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