24.09 08:46 MIGnews.com

Лейбористы призвали к бойкоту товаров из Израиля

LFI’s response to #Lab19’s vote to support boycotts against Israel. “With Corbyn now uniquely singling out the world’s only Jewish state for boycotts, it’s no wonder the Jewish community fears the prospect of him becoming prime minister.“ pic.twitter.com/a1CSMPpgT3 — LFI (@_LFI) 23 сентября 2019 г.

#LPC19 - atmosphere on conference floor after composite 12 is tabled. And they have mixed the Brexit debate into the middle of the Israel Palestine stuff. pic.twitter.com/GDbaiEZyIa — Jeremy Newmark (@Jeremy_Newmark) 23 сентября 2019 г.

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Британская Лейбористская партия в понедельник, 23 сентября, призвала будущее правительство во главе с Джереми Корбином принять ряд антиизраильских политиков. Делегаты лейбористов на ежегодной конференции партии в Брайтоне в подавляющем большинстве впервые поддержали бойкот израильских товаров и поклялись отклонить торговые соглашения с Еврейским Государством, которое "не признает права палестинцев".Партия также поддержала палестинское "право на возвращение" и высказалась против британских продаж оружия Израилю. В ходе дебатов сторонники разворачивали палестинские флаги и выкрикивали "Свободу Палестине".По итогам голосования две трети членов Лейбористской партии не считают, что у партии есть "серьезная" проблема с антисемитизмом, и более половины выступают против подписания Великобританией торгового соглашения с Израилем после ее выхода из Европейского Союза.Джеймс Сорен, исполнительный директор Британского израильского центра коммуникаций и исследований, независимого британского аналитического центра, заявил, что партия выбрала "неглубокий и злобный метод, потому что это хорошо сочетается с толпой"."Если Лейбористская партия хочет попытаться помочь в решении проблемы двух государств, то она должна разработать некоторую согласованную политику, построить прочные отношения с обеих сторон, справиться с кризисом антисемитизма и сделать тяжелую работу на местах, чтобы были перемены", – сказала Сорене.Открывая дискуссию, теневой министр иностранных дел Теней Эмили Торнберри обвинила Президента США Дональда Трампа в "активной поддержке подавления и аннексии Палестины" и сказала, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "пытается превратить Израиль в государство апартеида".