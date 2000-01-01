24.09 07:28 MIGnews.com

Итоги переговоров: Нетаниягу и Ганц остались при своем

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Вчера вечером, 23 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц встретились в резиденции президента Реувена Ривлина. Оба кандидата провели там несколько часов и вышли оттуда с определенными заявлениями.По итогам встречи, Нетаниягу заверил религиозный правый лагерь, что он будет вести переговоры от имени всего правого блока. Ганц же объявил членам своей партии, что не позволит Нетаниягу оставаться премьер-министром, указывая на то, что политический тупик может затянуться и привести к третьим выборам.Реувен Ривлин пригласил их вернуться на переговоры в среду.После переговоров с Ганцем, Нетаниягу поговорил по телефону с главами правых партий, чтобы сообщить им о проведенной встрече. Согласно заявлению "Ликуда", Нетаниягу сказал Ганцу, что он представляет "весь националистический лагерь" и ведет переговоры от имени всех них.В свою очередь, Бенни Ганц настоял на том, что он возглавит любое правительство единства, но исключил возможность засидать с Нетаниягу как премьер-министром из-за обвинений во взяточничестве. В последние недели предвыборной кампании Ганц также пообещал сформировать "светское" правительство и отказался от партнерства с ШАС и Яадут А-Тора.Покинув резиденцию президента, Ганц проинформировал лидеров "Кахоль Лаван" о своих переговорах с Нетаниягу, на которых он сообщил, что правительство единства с Нетаниягу невозможно, если он не уйдет с поста премьер-министра. Он добавил, что присутствие Нетаниягу на протяжении всей встречи было игрой, и он собирался провести третий тур выборов менее чем за год."Он тянет изо всех сил на третьи выборы, потому что он все еще верит, что получит 61 место. Он знает, что мы не будем сидеть с [Яаковом] Лицманом и [Бецалелем] Смотричем", - добавили источники.Нетаниягу и Ганц общались более двух часов в резиденции президента, сначала с Ривлиным, а затем самостоятельно, и, как сообщается, обсуждали вопросы о том, кто возглавит возможное совместное правительство."Ответственность за создание правительства ложится на вас, и люди ожидают, что вы найдете решение и предотвратите дальнейшие выборы, даже если это будет связано с личными и даже идеологическими издержками.", - сказал им Ривлин. Он также сообщил им, что у него есть большая свобода действий в отношении того, кому поручить это сделать и он решит это на следующей неделе.