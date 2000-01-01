24.09 07:15 MIGnews.com

Международной опрос: израильтяне хуже всего относятся к ООН

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Исходя из нового опроса, израильтяне крайне негативно относятся к Организации Объединенных Наций и меньше всего доверяют этому международному органу среди всех опрошенных стран.Опрос Исследовательского центра Пью, опубликованный в понедельник, 23 сентября, когда Генеральная Ассамблея ООН собирается в Нью-Йорке, показал, что 65% израильтян относятся к ООН негативно - эта цифра значительно выше, чем в любой из 31 опрошенной страны. Только 31% рассматривают её в положительном свете. Опрос был проведен среди 974 взрослых израильтян с погрешностью 4,2%.Второй по негативному восприятию ООН стала Россия: 43% придерживаются отрицательных мнений против 34% положительных. Следующим следует Тунис, 40% и 33%; затем Греция с 36%. Опрос, в котором приняли участие 34 904 респондента из 32 стран и который проводился в период с мая по август, показал, что в целом, в мире 62% поддержали работу ООН, а 25% - нет. Самые высокие оценки были получены на Филиппинах (86% положительных), в Южной Корее (82%), Швеции (80%) и Польше (78%). В США 59% оценили организацию положительно, а 33% - отрицательно.Израильское руководство давно жаловалось на системную антиизраильскую предвзятость в учреждениях ООН. В начале этого месяца новый посланник США в ООН Келли Крафт пообещала и впредь настаивать на проведении реформы в ООН и бороться с "неослабевающим предубеждением и враждебностью на площадках ООН".