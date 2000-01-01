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В Кремле отреагировали на выступление Тунберг на саммите ООН 24.09 19:21   MIGnews.com

В Кремле отреагировали на выступление Тунберг на саммите ООН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на выступление шведской школьницы на саммите ООН. По его мнению, проблемы, которые упомянула школьница Грета Тунберг "находят отражение" в международной политике России.

"Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой. Те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят своё отражение в международной политике нашей страны", — сказал Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что в ситуации с Тунберг "постановка вопроса, конечно, оправданная, вопрос стоит остро".

"Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много и отдельные организации (и частные, и общественные) действительно прикладывают очень большие усилия для того, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством", — подчеркнул он.

На климатическом саммите ООН Тунберг заявила, что политики отняли у неё мечты и детство.

По словам активистки, люди "страдают и умирают", гибнут экосистемы, а "многие виды на грани исчезновения".


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