Скандал на саммите ООН: речь школьницы потрясла мир
23 сентября в Нью-Йорке стартовал климатический саммит ООН. На нем присутствовала 16- летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая приобрела известность еще в 2018 году за "школьную забастовку за климат".
Девочка отказывалась ходить в школу до тех пор , пока шведское правительство не начнет выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ, сообщает DW.
Также на саммите она выступила с речью, которая в последствии стала одной из самых обсуждаемых тем в сети.
"Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями. Мы стоим на пороге массового уничтожения, а вы способны говорить только о деньгах и рассказывать сказки об экономическом росте. Как вы смеете!", - заявила шведская школьница на саммите.
Грета стала кумиром для многих сверстников, особенно в Европе.
Представители Левой партии в парламенте Швеции выдвинули Грету на Нобелевскую премию мира за ее вклад в борьбу с глобальным потеплением.