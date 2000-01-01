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Скандал на саммите ООН: речь школьницы потрясла мир 24.09 17:21   MIGnews.com

Скандал на саммите ООН: речь школьницы потрясла мир

23 сентября в Нью-Йорке стартовал климатический саммит ООН. На нем присутствовала 16- летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая приобрела известность еще в 2018 году за "школьную забастовку за климат".

Девочка отказывалась ходить в школу до тех пор , пока шведское правительство не начнет выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ, сообщает DW.

Также на саммите она выступила с речью, которая в последствии стала одной из самых обсуждаемых тем в сети.

"Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями. Мы стоим на пороге массового уничтожения, а вы способны говорить только о деньгах и рассказывать сказки об экономическом росте. Как вы смеете!", - заявила шведская школьница на саммите.



Грета стала кумиром для многих сверстников, особенно в Европе.

Представители Левой партии в парламенте Швеции выдвинули Грету на Нобелевскую премию мира за ее вклад в борьбу с глобальным потеплением.


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